Valônia: conheça as belezas culturais e históricas do sul da Bélgica

Um dos destaques de Namur é a imponente “Citadelle” ou Cidadela, em português, que domina a cidade a partir de uma colina. Com suas muralhas e fortificações bem preservadas, a Cidadela oferece vistas panorâmicas deslumbrantes. Os visitantes podem optar por uma visita guiada para explorar os bunkers subterrâneos que contam a história militar ou apenas desfrutar de um momento tranquilo nos extensos jardins.

Atrações turisticas nas ruas de Namur

Caminhar sem pressa pelas ruas do centro histórico de cidades europeias é um dos passeios mais gostosos a se fazer, e em Namur não é diferente! Maravilhe-se com a belíssima arquitetura e os caminhos pitorescos que levam até a magnífica Catedral de Saint-Aubain com seu estilo clássico e nuances de influência barroca ou a Igreja de São Loup, santo francês do século VII e a Praça do Mercado, com sua estátua de bronze do famoso barbeiro Till Eulenspiegel.

Experimente as comidas típicas

Quando a fome bater, vá até a Place d’Armes, repleta de cafés e restaurantes de onde pode-se apreciar a atmosfera vibrante da cidade se deliciando com pratos típicos. Inclusive, há quem afirme que a batata frita foi criada na cidade. Com as forças recuperadas, visite o belo prédio do Palácio do Congresso e encontre as estátuas dos carismáticos Djoseph e Françwès, personagens atrapalhados do cartunista belga Jean Legrand, com os seus caracóis que simbolizam a vida lenta e tranquila de Namur.

Se tiver tempo, uma boa pedida é fazer um passeio de barco pelo rio Mosa. Durante o passeio, você poderá apreciar a beleza das paisagens naturais, incluindo colinas verdejantes, vinhedos e castelos. É uma oportunidade única para relaxar e conhecer a cidade por um outro ângulo. Namur é uma cidade que convida os visitantes a curtir com calma e tranquilidade.

Visite as preciosidades da cidade de Dinant

Conhecida por sua arquitetura impressionante e paisagens deslumbrantes, a cidade que mais parece um cartão postal fica localizada a menos de 30km de Namur e a pouco mais de uma hora de Bruxelas. Um dos principais marcos da cidade é a Cidadela de Dinant.

Situada em um penhasco com vista para o centro histórico, essa fortaleza histórica foi um castelo no século XI. Além disso, você pode explorar seu interior e aprender mais sobre a história militar do local. Para a experiência ficar ainda mais completa suba pelo teleférico e se tiver com o fôlego em dia desça a pé pela escada com pouco mais de 400 degraus.