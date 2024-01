Conheça Harbin, a cidade na China que anualmente constrói uma cidade de gelo

O Festival Internacional de Esculturas de Gelo e Neve de Harbin ocorre entre os meses de dezembro e fevereiro, na China. Crédito: Reprodução: Adobe Stock/Tony Vingerhoets

Se no Ceará as reclamações de calor excessivo fazem parte da rotina dos moradores do Estado, no município chinês de Harbin, a população local está longe de ter esse problema. Anualmente, durante o inverno no hemisfério norte, a população se reúne para construir, literalmente, uma cidade de gelo, com mais de 600 mil metros quadrados. Com prédios de até 45 metros de altura, ruas, parques de diversão e outros espaços feitos inteiramente de gelo, a cidade faz parte do Festival Internacional de Esculturas de Gelo e Neve de Harbin. Toda essa estrutura ocupa uma área equivalente a quase 73 campos de futebol. Veja foto: Os organizadores não recomendam ficar mais que 4 horas no local. Crédito: Reprodução: Adobe Stock/Tony Vingerhoets

Cidade de gelo de Harbin abriga réplica da Grande Muralha da China, do Taj Mahal e do Coliseu Entre os meses de dezembro e fevereiro, a temperatura em Harbin pode alcançar mais de 20 graus abaixo de zero. Tal condição torna o local um ambiente ideal para abrigar a cidade gelo, organizada pela primeira vez em 1999. Edifícios e esculturas feitas de gelo fazem parte da decoração, além de pistas de patinação, circuitos e apresentações artísticas, juntamente de réplicas de monumentos famosos, como a Grande Muralha da China, o Coliseu Romano e o Taj Mahal. Além dessas construções, festival abriga uma pista de escorregar que mede cerca de 300 metros de extensão. Como a cidade de gelo de Harbin é construída? Cerca de 10 mil trabalhadores montam as construções da cidade, bem como todas as atrações do parque todos os anos para a temporada de inverno. O material usado na construção é retirado de lagos, rios e outras formações naturais encontradas na região. A construção ocorre, geralmente, nas primeiras semanas do inverno e se configura como uma gigantesca realização da engenharia moderna que se repete anualmente há cerca de 25 anos.

Assim como para o início da obra, não existe uma data específica ou cerimônia de encerramento do festival e o fechamento da cidade. Isso porque, tanto para a criação, quanto para o fechamento do local, o fator mais decisivo é quantidade de gelo acumulado na região. Assim, a cidade para de receber qualquer visitante assim que o gelo começa a derreter em meados de março. A data em geral coincide com o início da estação da primavera no hemisfério norte.

Onde fica a cidade de gelo de Harbin?

Localizada no nordeste da China, Harbin está próxima da fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte. Saindo da capital chinesa, Pequim, pode-se chegar a Harbin por meio de avião ou trem-bala, com viagens que variam de 2 a 8 horas de duração.