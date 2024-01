6 festas folclóricas e culturais para conhecer no Brasil

Elas proporcionam uma oportunidade única para os visitantes e locais se envolverem com as tradições do país

O Brasil é um país rico em diversidade cultural, e essa riqueza se manifesta de maneira vibrante em suas festas folclóricas estaduais. Cada região do país abriga celebrações únicas, enraizadas nas tradições e na identidade local. Do Bumba Meu Boi no Maranhão ao Carnaval fora de época em Olinda, Pernambuco, passando pelas festas juninas no Nordeste e pelo Círio de Nazaré no Pará, o país oferece uma variedade de festividades que destacam a riqueza da cultura brasileira.

Existem quatro etapas no calendário do Bumba Meu Boi, incluindo os ensaios, o batismo do boi, as apresentações e morte. A festa reúne grupos de diversos sotaques, ou seja, que se apresentam com variações regionais com diferentes ritmos e instrumentos musicais que encenam os personagens da lenda. Quem visita São Luís , capital do estado, pode se hospedar na Casa Lavinia, situada próxima a pontos de interesse na cidade, e fazer um passeio guiado por Alcântara.

No Maranhão, o Bumba Meu Boi foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Ele tem como inspiração o conto da Mãe Catirina, que estava grávida e com vontade de comer língua de boi, e do Pai Francisco, um homem escravizado que mata o boi preferido do dono da fazenda para oferecer à sua mulher e precisa ressuscitar o animal depois.

Nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, as festas do Bumba Meu Boi têm muita popularidade. No meio do ano, entre os meses de junho e julho, uma mistura de dança, música, teatro, arte, crenças e performances ganha vida nesta grande celebração folclórica e cultural.

Além disso, a festa é marcada por desfiles de blocos carnavalescos que percorrem as ladeiras históricas da cidade, acompanhados por ritmos como o frevo e o maracatu, com muitos foliões vestindo fantasias coloridas e se divertindo pelas ruas. Para a hospedagem em Olinda, a Guest House & Art Gallery é uma boa opção, pois fica localizada a 400 metros do centro histórico.

O São João de Campina Grande, no estado da Paraíba, é uma das maiores festas juninas do Brasil , conhecida por sua grandiosidade, diversidade de atrações e preservação das tradições culturais nordestinas, que acontece em junho. Durante o mês inteiro de festa, o Parque do Povo se transforma em um verdadeiro arraial, com decoração temática, barracas de comidas típicas, quadrilhas e palcos para apresentações musicais.

No mês de outubro, em Belém do Pará, acontece o Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil, que foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO. Seu ponto central é a procissão, em que a imagem da Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará, é levada pelas ruas da cidade, acompanhada por uma multidão.

O forró – assim como outros estilos musicais – é uma parte essencial da festividade, com artistas se apresentando nos palcos principais. Além disso, as barraquinhas oferecem uma variedade de iguarias típicas da época, como milho-verde, canjica, pamonha e maçã do amor. Para a hospedagem, o Hotel Mais1 fica próximo ao Parque do Povo e é uma boa alternativa.

6. Festa do Bonfim da Bahia – Salvador (BA)

A Festa do Bonfim, realizada no mês de janeiro na capital baiana Salvador, é uma tradicional e popular manifestação religiosa, que recebeu o título de Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Ela tem início com uma procissão de aproximadamente 8 km, que sai da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Igreja do Nosso Senhor do Bonfim.

Diante da igreja, as escadarias são lavadas com água de cheiro por baianas vestidas com trajes típicos, enquanto os participantes se vestem de branco e entoam cânticos e orações. As tradicionais fitinhas coloridas baianas também são usadas pelas pessoas durante a festa, que fazem pedidos ao amarrarem as fitas nos pulsos. Os viajantes podem se hospedar no Hotel Bahia do Sol, a 2 km do Pelourinho, no centro histórico da cidade, e fazer um passeio pelo Patrimônio Cultural de Cachoeira.

Por Cleo Calil