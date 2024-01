BBB24: O que é a copaíba? Isabelle apresentou produto a Wanessa Camargo

Em meio às intensas emoções do Big Brother Brasil 24, uma conversa no quarto magia chamou a atenção do público na última quarta-feira (10). Enquanto Isabelle maquiava Marcus Vinicius, a cantora Wanessa Camargo desabafou sobre suas espinhas. “Eu estou com ódio das minhas espinhas”, lamentou a artista. Em resposta, a participante amazonense logo sugeriu o uso da copaíba para tratar o problema. “Eu tenho copaíba, se tu quiser”.

O que é a copaíba?

Conhecida como bálsamo de copaíba, é uma resina extraída do tronco da copaibeira, uma árvore amazônica reverenciada na região como “milagrosa”. E, segundo Soon Hee Han, especialista em beleza e bem-estar e cofundadora da Amakos da Amazônia, o óleo da copaíba é rico em sesquiterpenos, como beta-cariofileno e beta-bisaboleno, substâncias com propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e analgésicas.

