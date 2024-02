Ano Novo Chinês: quando começa e qual é o animal de 2024?

Entenda mais sobre a celebração do ano novo lunar na China e ao redor do mundo. O POVO conta ainda o significado do dragão, animal de 2024, na cultura chinesa

Troca de presentes, fogos de artifício, vestuário de uma cor especial… As características podem até lembrar as festividades ocidentais do fim do ano. Mas as roupas são vermelhas, não brancas, e envelopes com o mesmo tom carmesim celebram a chegada de outra data: o ano novo chinês ou Festival da Primavera.

Os primeiros registros da comemoração não são exatos e alguns acreditam que a tradição se originou na Dinastia Shang, como uma forma de oferecer cerimônias em homenagem a deuses e ancestrais.

O fato é que a história do ano novo lunar se estende por mais de 3.500 anos no território chinês e continua a manter suas festividades ao redor do mundo.