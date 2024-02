O psiquiatra aposentado, David Marjot, de 95 anos, decidiu encarar a rotina universitária pela segunda vez na vida e se tornou mestre em filosofia europeia moderna, em janeiro de 2024. Com a conclusão, o idoso se tornou a pessoa mais velha a se formar na Universidade de Kingston, em Londres. David reside na cidade de Weybridge, no condado de Surrey, na Inglaterra.

Idoso de 95 anos teve sua primeira formação em 1952



O idoso havia finalizado a primeira formação há 72 anos, no ano de 1952, quando se qualificou como médico psiquiatra. A vontade de tentar uma segunda graduação veio depois que David começou a perceber mudanças na indústria psiquiátrica no Reino Unido, o que fez com que ele quisesse voltar para a vida acadêmica.

Outro fator que também impulsionou o regresso para a universidade foi a perda da esposa após 65 anos de casamento, fazendo com ele buscasse meios para ocupar a mente. A esposa de David morreu durante a pandemia de Covid-19.