Dia dos namorados: veja algumas curiosidades sobre o 14 de fevereiro

O Dia de São Valentim é comemorado como o Dia dos Namorados em diversos países do mundo, tais como os Estados Unidos. Entenda o por quê do dia 14 de fevereiro ser dedicado aos eternos amantes

O Dia de São Valentim é comemorado no dia 14 de fevereiro e está dentro do calendário de datas comemorativas da Igreja Católica. A data é celebrada como o Dia dos Namorados em diversos países do mundo como Estados Unidos, Espanha e Portugal.

No Brasil, além do 14 de fevereiro, há o 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como santo casamenteiro.

Por que o Dia de São Valentim é considerado o Dia dos Namorados

Segundo a história, a data foi escolhida porque o bispo Valentim foi morto em Roma, após realizar vários casamentos às escondidas, desobedecendo ordens do imperador Claudius II.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com a celebração da data em muitos países, aqui no Brasil a data não foi muito acolhida, apesar do crescente número de pessoas que têm aderido às ações promovidas principalmente pelos comércios, que incentivam a troca de presentes entre os enamorados.

Qual é a origem do Dia de São Valentim



O Dia de São Valentim foi decretado como Dia dos Namorados pela Igreja Católica durante o século V, com a intenção de substituir o festival romano chamado Lupercalia.

O Lupercalia era um evento tradicional romano que consistia na veneração da deusa da fertilidade e indicava o início da Primavera.

Com o decreto da Igreja Católica, a celebração considerada profana foi, aos poucos, sendo substituída pelo dia do santo.

No final do século XVIII, a Igreja Católica retirou o Dia de São Valentim do calendário religioso tradicional, por não existirem provas históricas concretas da existência do santo. Apesar disso, a data permaneceu como uma celebração popular.

Dia de São Valentim nos Estados Unidos



Nos Estados Unidos, o Dia de São Valentim é comemorado como se fosse o Dia dos Namorados no Brasil. Lá, o Valentine’s Day é celebrado por todos, inclusive por crianças nas escolas, ocasião na qual cartões são feitos e dados com doces aos colegas.

No país é comum ver as lojas decoradas com flores, corações e temas românticos.

Por que no Brasil comemoramos o Dia dos Namorados em junho?

No Brasil, o Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho e é uma data especial para os casais. Além disso, a data é celebrada um dia antes do dia de Santo Antônio, que é conhecido no Brasil, Portugal e Espanha como "o santo casamenteiro” devido às histórias sobre ele reconciliar jovens casais e abençoá-los com um casamento feliz.

A data, escolhida por motivos comerciais, começou a ser comemorada em 1949. O publicitário João Agripino Doria (pai do ex-governador de São Paulo, João Doria), se inspirou no sucesso do Dia dos Namorados no exterior e adaptou a comemoração para o mercado brasileiro.

A ideia era criar uma data que estimulasse as compras, como ocorre no Dia das Mães e dos Pais.



Tags