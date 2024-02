Empresa britânica cria bebida sem álcool que deixa 'bêbado'; entenda

Empresa criou a Sentia, bebida sem álcool, mas que "deixa grogue". Crédito: Divulgação/Sentia

Uma empresa de Hertfordshire, no Reino Unido, criou uma bebida que imita os efeitos do álcool no cérebro. A Sentia, como é chamada, é produzida pela GABA Labs, com a ideia de trazer um relaxamento similar ao das bebidas alcoólicas, fazendo o usuário se sentir mais sociável e descontraído. O criador da Sentia é o neuropsicofarmacologista David Nutt, de 72 anos de idade, que já foi consultor do governo britânico. Nutt é especializado na pesquisa de drogas que afetam o cérebro e condições como vício, ansiedade e sono. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por que temos ressaca? ENTENDA



A Sentia traz os mesmos efeitos colaterais do álcool? Segundo a empresa, a Sentia é uma “terceira via” além do “com álcool” e do “sem álcool” – para conseguir o conexão e harmonia, sem as desvantagens do consumo de bebidas alcoólicas. A Sentia divulga ser capaz de trazer relaxamento e maior sociabilidade sem efeito negativos como ressacas, náuseas, dores de cabeça, perda de memória, irritabilidade e dependência. LEIA MAIS: Uso abusivo de álcool entre brasileiras cresce 4,25% em 10 anos “Passamos anos pesquisando a bioquímica das ervas para encontrar aquelas que contêm moléculas Gaba, e também aquelas que têm um histórico de produzir efeitos relaxantes e calmantes”, explica Nutt ao jornal britânico The Independent. Mas a Sentia vai funcionar para todo mundo? “Depende da sensibilidade variável das pessoas”, diz Nutt. “Há evidências de que seu sistema Gaba se torna um pouco menos sensível quando você bebe muito álcool. Se você bebe muito, para ser honesto, pode não obter muito efeito.” Quais os ingredientes da Sentia, bebida sem álcool que “deixa bêbado”? O que se sabe dos ingredientes da bebida é que trata-se de uma combinação de ingredientes botânicos que ativa o ácido gama-aminobutírico, neurotransmissor que age no cérebro da mesma forma que uma dose de tequila ou cerveja. A fórmula oficial não foi divulgada.

Play

O ácido gama-aminobutírico inibe determinados sinais e faz com que a atividade no sistema nervoso central diminua. No geral, o Gaba possui função relaxante, auxiliando na redução da ansiedade, do estresse e até do medo. A linha de bebidas sem álcool tem duas opções até agora: a Red, feita com maracujá, tilia, rosa; e a Black, com anis, magnólia, laranja e cardamomo. A garrafa de 500ml custa 30 libras (cerca de R$ 187,70). Ainda não há previsão para o lançamento em outros países.