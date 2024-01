Artemis II: Nasa adia para 2025 missão tripulada à Lua

A missão que iria levar a tripulação à Lua após mais de meio século foi adiada. A Agência Espacial Norte-Americana (Nasa) informou nesta terça-feira, dia 9, que a viagem que iria levar os quatro astronautas para sobrevoar o satélite natural foi adiada para setembro de 2025.

A Nasa planejava fazer a missão ainda este ano, no entanto não será possível. Além disso, o Artemis III, que levaria o homem para aterrissar na Lua, também foi adiado para 2026.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Artemis II: problemas técnicos põem em risco missão americana

As motivações para ter ocorrido o adiamento do voo tripulado seriam por causa de problemas técnicos observados em um teste de voo Artemis. Em um comunicado, a Nasa afirmou que os profissionais detectaram problemas na bateria e em outros setores, como no controle da temperatura do ar.