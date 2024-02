Fases da Lua em fevereiro de 2024: veja calendário do mês

Confira todas as fases da Lua do mês de fevereiro de 2024 Crédito: Reprodução/ Griffin Wooldridge/ Pexels

Fevereiro contará com quatro fases lunares. A primeira fase será a Lua Minguante em 2 de fevereiro e se encerra com a Lua Cheia no dia 24, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mês também terá a Lua de Neve, em 24 de fevereiro. Fases da lua em 2024: CONFIRA calendário completo do ano