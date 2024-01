Astrônomos descobrem buraco negro mais antigo do universo

Uma equipe internacional de astrônomos descobriu um buraco negro que existia quando o universo tinha apenas 400 milhões de anos, segundo um estudo apresentado nesta quarta-feira (17).

A descoberta faz retroceder "cerca de 200 milhões de anos" no passado o que se sabia até agora, disse à AFP Jan Scholtz, astrofísico do Instituto de Cosmologia Kavli da Universidade de Cambridge, no Reino Unido.

A existência de um buraco negro no período de juventude do universo, há mais de 13 bilhões de anos, "alimentará uma nova geração de modelos teóricos", acrescentou o especialista, coautor do estudo publicado na revista Nature.