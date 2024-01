Presente espacial? Nasa enviará nome de pessoas para lua de Júpiter

Confira como enviar o seu nome para Lua de Júpiter com ajuda da Nasa

Se você um dia desejou ter seu nome marcado nas estrelas, esse feito pode estar bem mais próximo de ocorrer. Isso porque a agência espacial dos Estados Unidos (Nasa) revelou que concederá um presente “espacial”: enviar o nome de alguém para o espaço.

A agência indicou que a ação na verdade levará diversos nomes durante a missão espacial Europa Clipper, a qual viajará para a lua do planeta Júpiter, em outubro de 2024. O anúncio do projeto foi feito por meio de um post feito no último domingo, 24.

De acordo com a postagem, os interessados podem enviar os nomes até o dia 31 de dezembro para missão que visitará a lua Europa, no planeta Júpiter. Confira a publicação: