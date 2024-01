‘Próximos de encontrar vida’ fora da Terra, diz astronauta brasileira

Dois dias antes da Comic-Con Experience (CCXP) em São Paulo, a astronauta brasileira Laysa Peixoto foi uma das convidadas ao pré-evento Unlock CCXP. Na ocasião, a piloto em treinamento da Nasa compartilhou sua trajetória e algumas curiosidades sobre o espaço.

“Eu sempre fui apaixonada por ficção científica. Desde que eu me lembro por gente, sempre assistia ‘Cosmos’, ‘Star Trek’, ‘Star Wars’. Eu me imaginava lá, explorando o espaço também, em uma nave”, revela Laysa em conversa com o jornalista Cássio Cortes.

A brasileira costuma promover a ciência em seu perfil no Instagram e já foi premiada pela agência espacial norte-americana após descoberta de um asteroide. Ainda em parceria com a Nasa, a jovem classificou galáxias e atualmente ajuda a encontrar novos planetas no universo.