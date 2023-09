Chocolate do Ceará ganha como melhor das Américas

O chocolate 70% com cupuaçu da marca cearense MOA Chocolates, lançada em 2020, levou ouro em concurso internacional, na avaliação de produtos da América. Ainda alcançou distinção especial na categoria Bioma, com pontuação de 90,7 (de 0 a 100).

Agora, Giovanna Mondardo, proprietária da MOA e chocolate maker, prepara-se para concorrer com todas as marcas do mundo na próxima etapa do International Chocolate Awards, que teve o resultado desta fase divulgado no último sábado, 9, em Nova York, de forma online.

Para concorrer, a empresária se inscreveu. O prêmio máximo foi adquirido na categoria de dark chocolate, o que significa que a comparação foi realizada com outros produtos considerados intensos com inclusões.