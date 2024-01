Câmera registra satélites de Elon Musk no céu de SC; veja vídeo

Câmeras registraram o instante em que luzes atravessam o céu de Monte Castelo, município no interior de Santa Catarina, na madrugada desse domingo, 24. Representante da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), Jocimar Justino, foi o responsável pela filmagem.

“Alguns dizem que era o Papai Noel em sua jornada natalina, mas temos uma explicação mais terrena para isso. Estas luzes são, na verdade, os satélites Starlink”, explicou o astrônomo em publicação nas redes sociais.

Os satélites Starlink foram lançados da Flórida, nos Estados Unidos, no último sábado, 23, pela empresa do investidor Elon Musk. O objetivo dos satélites é fornecer serviço de Internet de alta velocidade a partir do espaço.