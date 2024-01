Confira as 10 notícias mais estranhas e engraçadas do O POVO em 2023

Esquilo simula cena da própria morte ao se sentir ameaçado com chegada de humanos; atitude é chamada de "tanatose" Crédito: Reprodução//Twitter

Após longos 12 meses, está na hora de começar os preparativos para a entrada de 2024. E não tem jeito melhor de receber um novo ano do que rindo, não é mesmo? É por isso que o O POVO separou as notícias mais engraçadas de 2023 para que você possa relembrar alguns casos e fatos curiosos que vão te fazer, pelo menos, soltar um arzinho pelo nariz com uma risada, ainda que discreta. 1- Esquilo simula própria morte ao perceber chegada de humanos Eu aposto que você deve ter visto esse "esquilo ator" em algum momento de 2023. O roedor viralizou em junho deste ano ao simular a própria morte ao perceber a chegada de um humano, veja o vídeo:

Flying Squirrel Plays Dead and Stages Crime Scene!! pic.twitter.com/joUnA8JMyX — THE YURI BEZMENOV EXPERIENCE (@YURI10000001) June 5, 2023 A ação, no entanto, é comum no reino animal, sendo um modo de defesa de alguns animais chamado tanatose. O mecanismo consiste exatamente no que o esquilo demonstra muito bem: se fingir de morto frente à ameaças e esperar o melhor! No caso do esquilo, ele foi até um pouco mais performático, fingindo ter sido atingido por uma vassoura e até procurando uma posição melhor para simular sua morte. 2 - Bebê de 10 meses "finge desmaio" para não fazer limpeza nasal; veja vídeo Por falar em atuação... tem notícia que merecia até o Oscar, viu? Como exemplo, em junho de 2023, uma bebê de 10 meses viralizou ao fingir um desmaio para escapar de sua mãe que queria realizar uma lavagem nasal para ajudar a pequena a respirar melhorar. O vídeo publicado pela mãe da criança, Mariana Marinho, conta com mais de 60 mil visualizações e arrancou risadas dos usuários do TikTok, plataforma onde foi postado o vídeo.

A prisão inusitada aconteceu em setembro de 2023 e viralizou após fotos do boneco algemado ganharem a Internet. O que aconteceu, na verdade, é que um homem identificado pela polícia do México como Carlos N, utilizou o boneco para assustar as pessoas e, dessa forma, conseguir roubá-las com ajuda de um comparsa.