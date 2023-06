Bebê de 10 meses "finge desmaio" para não fazer limpeza nasal; veja vídeo

Uma bebê brasileiro de 10 meses tem chamado atenção nas redes sociais por "fingir um desmaio" toda vez que sua mãe tenta fazer o processo de limpeza nasal.

O vídeo do momento da pequena Maria Helena publicado pela mãe da menina, Mariana Marinho, tem viralizado pela esperteza da criança em tentar escapar da lavagem nasal todas as vezes.

No registro do momento, publicado na última semana, a mãe pega a criança no colo e aproxima o recipiente de realizar a limpeza nasal do nariz de Maria Helena, a menina, porém, quase que imediatamente, finge estar desacordada.

Bebê de 10 meses finge desmaio para não lavar o nariz; veja vídeo



Na publicação, Mariana brinca perguntando se está muito cedo para matricular a pequena em um curso de teatro. Nos comentários, outras mães se identificaram com a situação.

"Quando vou até o berço ela [filha] finge que está dormindo, sempre pego no flagra”, brincou uma mãe nos comentários.

Para quê serve a lavagem nasal?

A limpeza nasal é recomendada em todas as idades e serve para realizar a remoção do excesso de muco, além de ajudar a prevenir alergias e doenças relacionadas ao sistema respiratório.



