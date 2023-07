Lhama de honra? Casamento viraliza ao ter animal como padrinho dos noivos

Casamento em Nova York tem Lhama como padrinho dos noivo e fotos do momento viralizam nos Estados Unidos. Confira

O casal Tara e Adam, de Nova York, nos EUA, certamente nunca esquecerá do dia do seu casamento. Não somente pela emoção do dia, mas também por uma presença ilustre: uma lhama.



Os amantes tiveram uma grande surpresa ao ver uma lhama fantasiada de padrinho chegar ao seu casamento. O elemento inusitado surpreendeu os noivos e também os convidados.



A fotógrafa do evento, Cathy Craft, contou ao jornal estadunidense Newsweek que até pensou que fosse uma pessoa vestida de lhama antes de perceber que se tratava justamente do contrário.



“Já vi casais incluírem seus cachorros, mas uma lhama foi a primeira vez”, brincou Cathy. O animal estava usando um smoking completo para ocasião.



Uma fazenda de lhamas



Acontece que toda a história realmente tem um significado para os noivos, explica Cathy. Quando o casal se conheceu, há 16 anos, eles estavam criando um projeto de classe que envolvia uma lhama.



A partir daí, o animal virou uma piada recorrente no relacionamento, com os dois criando planos para ter uma fazenda de lhamas um dia, algo que Tara até mencionou nos votos.



Foi aí que a mãe de Tara decidiu surpreendê-la trazendo uma lhama como parte da sua festa de casamento.



Fotos da lhama no casamento Crédito: Reprodução/Facebook

O momento da surpresa aconteceu enquanto Cathy tirava fotos das madrinhas. Ela e todos se surpreenderam com a presença do animal.

“Colocou um sorriso no rosto de todos”, finalizou a fotógrafa.



