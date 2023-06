Esquilo simula própria morte ao perceber chegada de humanos; entenda por quê

Não raramente, os seres humanos usam diferentes métodos para evitar a comunicação com pessoas desagradáveis. No reino animal, um evento semelhante chamado tanatose acontece; eles são capazes de “fingir de morto” para se proteger de possíveis ameaças.



Foi o caso do esquilo que simulou a própria morte com um cabo de vassoura e o registro viralizou esta semana no Twitter. O momento curioso publicado no perfil de um norte-americano já conta com mais de 10 milhões de visualizações.



O vídeo mostra um esquilo desesperado ao reparar na chegada de pessoas ao ambiente onde ele está. O animal então coloca-se por baixo de uma vassoura caída no chão e estica-se de barriga para cima, simulando que morreu atingido pelo objeto de limpeza.

Flying Squirrel Plays Dead and Stages Crime Scene!! pic.twitter.com/joUnA8JMyX — THE YURI BEZMENOV EXPERIENCE (@YURI10000001) June 5, 2023

Por que os animais fingem de morto?

A “atuação” do esquilo, apesar de não convencer ninguém, é um fenômeno importante na natureza e serve como proteção para animais que se sentem ameaçados. A tanatose, como é conhecida, é comum em mamíferos e principalmente alguns répteis, anfíbios e artrópodes.

De acordo com o artigo “Observations on Animal Life, and Apparent Death, from Accidental Suspension of the Function of the Lungs”, de John Franks, a tanatose serve para que alguns animais consigam escapar de seus predadores na vida selvagem.

Além de simplesmente “fingir de morto” no chão, algumas espécies têm a capacidade de exalar o cheiro de seu próprio cadáver e alterar rapidamente as características de seus corpos, como a frequência cardíaca e a respiratória.

