Cortejo fúnebre e enterro com dança, música alta e cachaça no Pará viraliza

Tradição de beber durante cortejo tem repercutido nas redes sociais e registro do momento já rendeu mais de 4 milhões de visualizações; Veja vídeo

Uma tradição não tão convencional tem chamado atenção nas redes sociais. Cortejar a morte é um processo natural e inevitável, mas em São João do Abade, no Pará, há o cortejo fúnebre do Frete, que consiste em um enterro descontraído, repleto de músicas agitadas e animação.

A prática ganhou destaque no TikTok depois que a designer de sobrancelhas Beatriz Costa, de 21 anos, postou um vídeo do enterro de sua avó. O registro mostra diversos momentos durante o cortejo, em muitos dos quais as pessoas presentes tomavam drinks com cachaça e consumiam outras bebidas alcoólicas.

O vídeo rapidamente viralizou no aplicativo e já ultrapassou as marcas de 4 milhões de visualizações e 500 mil curtidas. Em entrevista ao O POVO, Beatriz contou que a repercussão foi inesperada e que se surpreendeu positivamente com a aceitação do público.

Confira vídeo do cortejo do Frete: festa durante enterros no Pará

A designer conta que não tinha intenção alguma de viralizar e que postou o vídeo porque achou divertido.

“A decisão surgiu depois que eu tinha visto um vídeo no Tiktok muito parecido, só que ao invés do enterro era o velório, resolver fazer só na brincadeira mesmo achando que não iria viralizar. Fiquei sem acreditar e quando eu vi já estava com mais de 700 mil visualizações", afirmou.

Festa com música alta e bebida durante cortejo fúnebre no Pará viraliza no TikTok

Beatriz comenta ainda sobre a aceitação do público que recebeu o vídeo muito bem, comentando que era engraçado e divertido.

“Eu fiquei em choque porque nunca pensei que isso fosse acontecer, e nunca pensei que as pessoas achariam engraçado dizer que o da família também é igual. Pensei que iriam achar um absurdo”, brincou Beatriz.

Apesar da repercussão, a designer ainda não sabe se pretende continuar alimentando as redes sociais com vídeos para potenciais virais. Apesar disso, ela revela que irá postar mais sobre o cortejo porque tem tido bastante pedidos, porém, vídeos sobre outros conteúdos ainda são incertos.

Tradição do cortejo do frete: festa animada para se despedir de um ente querido que morreu

Valéria Sales, sócia efetiva da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais (ABEC) e Etnocenóloga de ritos fúnebres, doutora e mestra em Artes (PPGARTES/ICA/UFPA), explica que a tradição do Cortejo do Frete começou antes do século 19.

De acordo com a especialista, na época era comum reunir amigos e parentes antes da morte iminente de um ente querido. Entretanto, a prática foi banida no século 19, pois muitas pessoas ficaram doentes após festividades semelhantes devido uma epidemia de febre amarela.

Nos dias de hoje, no Pará, o Cortejo do Frete acontece há cerca de 25 anos. Tradição mantida viva em e rebatizada como tal por Ana Lúcia Farias da Silva, que concluiu que no cortejo a família estaria “fretando” os moradores para levar o morto até o cemitério.

Valéria informa também que o Frete tem regras, como os homens que retiram o caixão de casa devem ser os mesmos a entrar no cemitério, além disso quando as mulheres carregam o caixão nenhum homem deve encostar.

Desse modo, Valéria pontua que o Frete é, apesar das brincadeiras e bebedeira, um momento para se despedir e homenagear a vida dos que estão partindo. Os moradores, nas palavras de Valéria, dizem que a cidade é feita para a vida e não para a morte e que a bebida só ajuda a tornar a caminhada mais leve.



