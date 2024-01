Mega da Virada: ‘Gato vidente’ que acertou placares de futebol prevê números

O gato Milu, conhecido como “gato vidente”, apareceu em um novo vídeo nessa quarta-feira, 20, com as “apostas” para os números que serão sorteados na Mega-Sena da Virada.

O animal é conhecido por acertar resultados de jogos de futebol, como o título do São Paulo na Copa do Brasil deste ano. Milu também acertou o resultado do jogo entre Uruguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

Como nos vídeos anteriores, Natan Pinheiro, tutor do Milu, coloca o bichano na frente de vários números e vai anotando os que ele “escolhe”. O vídeo foi postado no perfil do Instagram e já acumula mais de 12 mil visualizações.



No fim, ele revela que os números escolhidos foram 8 - 21 - 28 - 49 - 51 - 55.