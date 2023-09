São Paulo empata com o Flamengo no Morumbi e vence título inédito da Copa do Brasil

Com a conquista, o Tricolor Paulista voltou a vencer um título nacional após 15 anos. A última vez havia acontecido em 2008, quando o clube foi campeão da Série A do Campeonato Brasileiro

São Paulo e Flamengo fizeram um primeiro tempo movimentado — e equilibrado —, onde as duas equipes alternaram momentos de protagonismo. O Rubro-Negro, em desvantagem pela derrota no Rio de Janeiro, não se intimidou com o Morumbi lotado e iniciou o duelo assumindo as rédeas da partida, impondo bastante intensidade e buscando a todo instante ações no campo ofensivo.

No decisivo duelo deste domingo, 24, sob o forte sol na capital paulista, o São Paulo segurou o empate por 1 a 1 e, por ter vencido o Rubro-Negro no Rio de Janeiro por 1 a 0, garantiu o troféu no placar agregado. Assim, o Tricolor passa a ter todos os títulos atuais possíveis de expressão: Libertadores (3), Mundial (3), Sul-Americana (1), Brasileirão (6), Copa do Brasil (1) e Estadual (22).

Acabou o jejum. Após 15 anos, o São Paulo voltou a vencer um título nacional e é campeão da Copa do Brasil 2023, única taça que faltava para a vasta galeria de triunfos do Tricolor. A façanha, conquistada sobre o Flamengo, aconteceu da forma mais especial possível, diante de um Morumbi completamente lotado, com mais de 63 mil pessoas e renda superior a R$ 24 milhões.

O São Paulo demorou a se encontrar no jogo, sobretudo pelo excesso de tentativas nas bolas longas quando recuperava a posse, estratégia que não surtiu qualquer tipo de efeito. A partir do momento em que o Tricolor passou a articular as jogadas com organização e troca de passes, começou a levar perigo à baliza defendida por Rossi. Lucas Moura, inclusive, quase marcou um gol de placa de bicicleta aos 37 minutos.

O primeiro tempo, entretanto, ainda reservava grandes emoções. Aos 43, o Flamengo surpreendeu o São Paulo em transição rápida, quando Pulgar infiltrou na área e chutou cruzado. Rafael ainda desviou na bola, mas ela bateu na trave e, no rebote, tocou no joelho de Bruno Henrique para morrer no fundo da rede. O gol resgatou as esperanças da torcida rubro-negra, mas a euforia não durou tanto tempo.

Isso porque Nestor, em um lindo chute de fora da área após aproveitar corte errado de Rossi, empatou com um golaço nos acréscimos. O tento recolocou o São Paulo novamente em vantagem no placar agregado e trouxe tranquilidade para a equipe paulista antes da ida para o intervalo.

No segundo tempo, o confronto aconteceu em ritmo lento. O Flamengo, embora tivesse a necessidade da vitória, não conseguiu se impor, sobretudo pela falta de criatividade no último terço. Jogadores como Pedro e Arrascaeta, fundamentais para o bom desempenho da equipe, não estavam inspirados. Gabigol, tão decisivo em outras finais, iniciou no banco de reservas e foi colocado no duelo apenas aos 25 minutos.

O São Paulo, também já sem tanta força física, manteve a concentração voltada para o setor defensivo e fez isso bem. Com o controle do jogo, o time paulista teve personalidade para sustentar o resultado e se consagrou campeão da Copa do Brasil. Um título importante para a história do clube e que tira um grito que estava engasgado há muito tempo na enorme torcida tricolor.