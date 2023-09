Copa do Mundo 2026: o que muda para o próximo mundial? Entenda

Brasil inicia caminhada na Copa do Mundo 2026 em jogo pelas Eliminatórias contra a Bolívia Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Começa hoje, 8, a caminhada do Brasil rumo à Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira vai encarar a Bolívia, nesta sexta, 8, às 21h45min (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Substituindo o modelo tradicional adotado desde 1998, o mundial contará com 48 seleções, enquanto o anterior tinha um total de 32.

De técnico novo, seleção estreia nas Eliminatórias para a Copa de 2026; VEJA

Copa do Mundo 2026: entenda o novo formato

O próximo Mundial será realizado nos Estados Unidos, México e Canadá, começando em 11 de junho e encerrando em 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. Na fase inicial, teremos 12 grupos com 4 seleções cada, das quais se classificarão as duas primeiras colocadas, além das oito melhores terceiras colocadas. No final, 32 seleções competirão em um mata-mata até a final. Vagas para a Copa do Mundo de 2026: América do Sul: 10 Seleções com 7 vagas - 6 vagas diretas e 1 vaga na repescagem

Europa: 55 seleções com 16 vagas diretas

África: 54 seleções - 9 vagas diretas e 1 vaga na repescagem

América do Norte: 35 seleções - 6 vagas diretas* e 2 vagas na repescagem

Ásia: 46 seleções - com 8 vagas diretas e 1 vaga na repescagem

Oceania: 11 seleções - com 1 vaga direta e 1 vaga na repescagem *Por conta de serem os países sede, México, Estados Unidos e Canadá já estão classificados para o Mundial Copa do Mundo 2026: trajetória do Brasil O caminho para que a seleção brasileira conquiste sua vaga na disputa do Mundial começará hoje, dia 8, contra a Bolívia, e terminará em setembro de 2025, novamente contra a Bolívia. Serão destinadas 7 vagas aos 10 países sul-americanos, no qual os 6 primeiros colocados conquistarão vagas diretas e o 7º terá que buscar a vaga por meio de uma repescagem com seleções de outros continentes. Veiga espera ser decisivo na seleção brasileira e conta com apoio de Diniz; ASSISTA