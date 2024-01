Prêmio da Mega da Virada nunca foi vencido por aposta única; Bolões são a melhor alternativa para ter chances de faturar

Com uma trajetória de 15 anos no setor, a Sorte Mais Brasil firmou-se como referência na criação de bolões oficiais da Caixa Crédito: divulgação

A aguardada Mega da Virada de 2023 está cercada de grande expectativa do público. Trata-se do maior prêmio já registrado na história das loterias da Caixa Econômica Federal: R$ 550 milhões esperam o vencedor. Ou, muito mais provável, os vencedores. Isso porque nunca alguém ganhou a premiação sozinho. Desde sua primeira edição em 2009, a Mega da Virada sempre foi vencida por coletivos de apostadores.

Até o momento, o recorde de premiação foi estabelecido pela edição de 2021, quando dois jogadores sortudos dividiram o incrível prêmio de R$ 378 milhões, cada um embolsando R$ 189 milhões. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Contrastando com essa divisão igualitária, o concurso de 2018 viu um número surpreendente de 52 apostas saírem vitoriosas. Apesar do montante total do prêmio atingir impressionantes R$ 302,5 milhões, cada ganhador teve que se contentar com "apenas" R$ 5,8 milhões. No ano passado, cinco vencedores dividiram o prêmio de R$ 541,96 milhões, com R$ 108,39 milhões para cada.

Com esse histórico, os jogadores buscam participar do tradicional bolão de fim de ano. Quando somado a grupos grandes de apostadores, o indivíduo vê as suas chances se multiplicarem, com cada vez mais acertos de números possíveis e gastando menos na hora de fazer a fezinha. Bolões são a melhor escolha

Para otimizar as chances de os apostadores conquistarem o almejado prêmio, a Lotérica Sorte Mais Brasil se apresenta como a escolha ideal. Com uma trajetória de 15 anos no setor, a Sorte Mais Brasil firmou-se como referência na criação de bolões oficiais da Caixa, oferecendo aos participantes uma abordagem envolvente e estratégica para a competição. A participação nos bolões exclusivos da SMB tem se revelado um verdadeiro sucesso desde o início das vendas. Os bolões especiais proporcionam uma diversidade de opções aos jogadores, indo desde combinações de 8 dezenas com 38 participantes, por apenas R$ 49,75, até a opção máxima de 20 dezenas. Vale ressaltar o destaque para o Combo Milionário, disponível por R$ 5.000, que abrange todas as 60 dezenas possíveis da Mega-Sena. Este combo não apenas amplia significativamente as chances de acertos em quadras, quinas e sena, mas também oferece uma experiência única e emocionante para os participantes que buscam a vitória no sorteio. A equipe de profissionais da SMB está pronta para apoiar os apostadores até poucas horas antes dos sorteios, tornando a experiência de compra de bolões mais acessível. A empresa simplifica o processo de apostas coletivas de diversas maneiras, possibilitando que os interessados adquiram suas cotas com praticidade, sem sair de casa. Por meio de um atendimento especializado via WhatsApp, por meio do número (85) 98780.2222, os apostadores podem assegurar sua participação de forma rápida e conveniente. Além disso, a SMB oferece opções flexíveis de pagamento, permitindo que os participantes efetuem suas transações por meio de PIX ou transferência bancária. Essa abordagem visa garantir praticidade e eficiência aos apostadores, facilitando o acesso aos bolões e tornando a experiência de participação ainda mais acessível.

Bolões especiais

Os bolões especiais disponibilizados pela Sorte Mais Brasil são:

"Bolão pobre nunca mais" - R$ 49,75 10 jogos de 8 dezenas 38 participantes

"Bolão fique rico" - R$ 101,25 5 jogos de 10 dezenas 70 participantes

"Bolão vida nova" - R$ 259,50 3 jogos de 12 dezenas 75 participantes

"Bolão adeus ano velho" - R$ 500,50 2 jogos de 14 dezenas 81 participantes

"Bolão Feliz Ano Novo" - R$ 1.006,00 1 jogo de 17 dezenas 83 participantes

"Bolão dos Milhões" - R$ 2.616,30 1 jogo de 20 dezenas 100 participantes Todas as apostas de Mega-Sena agora valem na Virada

A partir desta semana, todas as apostas realizadas na Mega-Sena estarão automaticamente concorrendo ao cobiçado prêmio da Mega da Virada 2023, no dia 31 de dezembro. O último sorteio antes do aguardado evento ocorreu no último sábado (16). Neste ano, o prêmio da Mega da Virada é o maior da história das loterias da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 550 milhões. O prêmio não acumula. Caso não haja acertadores na faixa principal, que exige o acerto de 6 números, será distribuído entre os ganhadores da 2ª faixa, com acerto de 5 números, e assim sucessivamente. Para ilustrar, se apenas um sortudo levar o prêmio da Mega da Virada e decidir aplicar o montante integral na Poupança da Caixa, poderá receber em média R$ 3 milhões de rendimento já no primeiro mês.

Rede Lotérica Sorte Mais Brasil (unidades lotéricas) Fortaleza - Messejana Rua Joaquim Bezerra, 67 - Messejana Fortaleza – Cocó Rua Dr. Gilberto Studart, 155 – Loja 12 – Cocó