Fortaleza 1 (3) x (4) 1 LDU: veja melhores momentos da final da Sul-Americana

O Fortaleza ficou com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana 2023 ao perder nos pênaltis por 4 a 3 para a LDU, do Equador, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado (URU). No tempo normal, empate por 1 a 1, com gols de Juan Martín Lucero e Lisandro Alzugaray.

