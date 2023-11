Dia Mundial da Gentileza: entenda a origem da data e benefícios da prática

Celebração é comemorada dia 13 de novembro; data foi criada em uma conferência no Japão para mostrar importância da ação na transformação do mundo, veja

O grupo WKM passou a reunir representações de vários países para mostrar a importância da gentileza na transformação do mundo. Em 2000, a data foi oficializada.

A iniciativa começou em 1996 em uma conferência realizada em Tóquio, no Japão, pelo WKM (World Kindness Movement - Movimento Mundial da Gentileza, em tradução livre).

Perguntar se alguém está bem, oferecer ajuda em alguma tarefa, são pequenas ações que podem mudar o dia a dia. Por isso, o Dia Mundial da Gentileza, celebrado em 13 de novembro, foi criado com o objetivo de promover mais atos de empatia, bondade e caridade no cotidiano das pessoas.

Atualmente, a WKM reúne mais de 30 países membros, sendo o Brasil um dos participantes, desde 2005, representado pela Associação Brasileira da Qualidade de Vida.

Dia Mundial da Gentileza: o que significa a ação?

De acordo com a síntese do dicionário, “gentileza” significa o relacionamento que o indivíduo desenvolve com os demais caracterizado pelos atos solidários e cordiais.

A ação está diretamente ligada aos valores pessoais, comportamento e ética. Quem adota a gentileza pratica um comportamento mais gentil e humanizado.

"Gentileza gera gentileza”: conheça autor da frase

Uma das frases mais conhecidas do Brasil, “gentileza gera gentileza” foi criada por José Datrino. Nascido no Rio de Janeiro e de origem humilde, José cresceu puxando uma carroça até montar uma transportadora.

Tudo mudou quando um incêndio no circo matou diversas pessoas e isso o impactou, e foi, a partir daí, que ele decidiu largar tudo e começou a espalhar mensagens pelas ruas.