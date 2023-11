Árvore de Natal: quando pode montar? Entenda a tradição

Saiba qual a data escolhida, de acordo com o calendário cristão, para começar a decoração natalina em 2023 e não se atrasar

A chegada de novembro, mês que antecede as festividades natalinas, já acompanha uma questão: “quando pode montar a árvore de Natal?” Mas, de acordo com o calendário cristão, tanto os preparativos, quanto a desmontagem têm data certa para acontecer.

A tradição faz referência ao Advento, da palavra em latim para “chegada”. Na prática, quatro semanas antes do Natal, o período representa a espera e preparação das religiões cristãs até o nascimento de Jesus Cristo.

Seguindo o padrão de ordem religiosa, a montagem da árvore natalina deve ser realizada no primeiro domingo do Advento, que acontece no dia 3 de dezembro em 2023. O período se estende até a véspera de Natal, 24 de dezembro.