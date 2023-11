Noivos adotam cachorro vira-lata que 'invadiu' casamento; vídeo

No Espírito Santo, um cachorro roubou a cena de um casamento. Os noivos Tamiris e Douglas foram "apresentados" com o que seria o novo pet na vida dos recém-casados. O cachorro vira-lata, batizado de Caramelo, virou o xodó do casal após o cão "invadir" a igreja e marcar presença durante toda a festa de noivado.

"Eu estava dentro do carro esperando o início da cerimônia, mas desde lá, já havia visto que o cachorro estava lá. Ele ficou deitadinho do lado do meu pai, esperando a hora que ele me chamasse e na hora que sai do carro, nos acompanhou", relatou a noiva

Com o final da festa, Tamiris decidiu que queria levar o cachorro para casa, mas não o encontrou.

"Eu já saí olhando para trás e pensei que já queria ele para mim, mas no momento não dava para levá-lo conosco, ainda faltava terminar de casar", contou como ficou a situação com o fim do evento.

Vídeo: noivos adotam cachorro vira-lata que 'invadiu' casamento

Noivos adotam cachorro: reencontro

Com a divulgação do vídeo do momento e a viralização em redes sociais, o casal conseguiu reencontrar Caramelo e assim adotou o animal, que foi achado por uma mulher na Praia da Costa.

Casamento duplo: Irmãos gêmeos casam no mesmo dia, horário, local e com roupas iguais; VEJA