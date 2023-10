Cachorro defende tutor contra assaltantes em SP; confira vídeo

O ataque do pet foi captado por câmeras de segurança em Santo André, região metropolitana de São Paulo; entenda como o caso aconteceu

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um cachorro protegeu o seu tutor, atacando um assaltante em Santo André, região metropolitana de São Paulo. O caso aconteceu na quinta-feira, 19, por volta das 18 horas.

O homem caminhava ao lado do animal quando duas pessoas em uma moto pararam ao seu lado na calçada. Em resposta à aproximação suspeita de um dos assaltantes, o cão avança para mordê-lo, o que faz o criminoso recuar até a garupa do veículo.

O motorista acelera após o retorno do parceiro e ambos saem do campo de visão, enquanto o tutor tenta controlar o seu pet, que parece querer atacá-los mais uma vez. O animal eventualmente segue caminho com o dono.