Morre Bobi, cachorro mais velho do mundo, aos 31 anos

Tutor diz que Bobi tinha 'contato constante com natureza, boa alimentação, liberdade para descobrir ambiente, cuidados veterinários consistentes e amor'

Segundo o jornal português SIC Notícias, o animal estava hospitalizado há alguns dias, mas não sobreviveu. “Foi uma luta dura e só um guerreiro como ele [Bobi] podia ter aguentado esse tempo”, disse o tutor do animal, Leonel Costa.

Bobi, o cachorro mais velho do mundo, morreu no último sábado, 21, aos 31 anos de idade. Ele recebeu o título de cão mais velho mundo pelo Guinness World Records, o Livro dos Recordes, em fevereiro deste ano. A morte foi compartilhada pela veterinária, Karen Becker, e divulgada pelo Guinness nesta segunda, 23.

Bobi era um Rafeiro Alentejano, raça tradicional portuguesa e vivia no vilarejo rural de Conqueiros, localizado em Portugal.

Bobi nasceu em 1992 e teve sua idade verificada pelo Sistema de Informação de Animais de Companhia, o SIAC, um banco de dados de animais de estimação autorizado pelo governo português e administrado pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários (SVMV).

Longevidade do cachorro Bobi

Em um post, Karen conta a conversa com Leonel sobre a longevidade de Bobi. De acordo com o dono, a rotina saudável e o ambiente “calmo e pacífico” contribuíram para a vida duradoura do cachorro.

“Boa alimentação, contato constante com a natureza, liberdade para descobrir o ambiente, cuidados veterinários consistentes e amor. Bobi sabe que é profundamente amado”, explicou Leonel.

O tutor acredita que a dieta exclusiva também contribuiu. O cachorro não comia ração, apenas comidas sem temperos.