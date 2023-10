Como aquecimento global afeta seu cachorro ou gato? Veja cuidados

Tutores de animais domésticos devem ficar atentos aos primeiros sinais de estresse térmico; saiba como aliviar o calor do seu pet Crédito: Matheus Bertelli

Em processo de pesquisa, Edward Narayan, professor de ciência animal na Universidade de Queensland, na Austrália, investigou como as alterações climáticas afetam o bem-estar dos animais, incluindo os de estimação. Na atual crise de ebulição global, um relatório do programa Copernicus informa que a temperatura média de setembro ficou 0,93ºC acima da média do período 1991-2020 e 0,5ºC acima do recorde anterior, de 2020. Os ápices de temperatura geralmente são quebrados por margens muito mais estreitas, de 0,1ºC. Saiba COMO economizar com o seu pet

Desde o início dos registros das temperaturas, o mês de setembro foi o mais quente do planeta, conforme o programa de observação Copernicus, da União Europeia. Grande parte do mundo enfrentou temperaturas acima da média, em um ano que, segundo projeções, deve ser o mais quente da história.

Diante do calor extremo, torna-se importante frisar que tal situação não é apenas um desafio para os humanos, mas também traz sofrimento aos animais de estimação e aos não domesticados. O que tais registros dizem sobre os animais de estimação? Confira abaixo.

Entenda a pesquisa que mostra como o aquecimento global afeta os pets

No grupo de pesquisa de Edward, foi usado um conceito conhecido como "modelo dos cinco domínios". Trata-se de uma estrutura baseada na ciência para examinar o bem-estar de um animal, a partir das premissas principais: nutrição, ambiente, saúde física, comportamento e estado mental. Embora os efeitos do aquecimento global já tenham sido estudados anteriormente, o levantamento da equipe foi o primeiro a aplicar o modelo especificamente ao bem-estar dos animais. O modelo avalia as respostas fisiológicas e comportamentais completas dos pets em paralelo a fatores de estresse ambiental.

Ao analisarem a literatura acadêmica, notaram que cães, gatos, peixes, aves e outras espécies foram prejudicadas em todas as alterações do clima nos cinco domínios de bem-estar. Isso ocorreu com os tipos selvagens e domesticados, entre os quais, os de estimação.

Saiba como ajudar seu pet em casos de estresse térmico

O artigo original de Edward foi publicado no veículo The Conversation. Veja abaixo as dicas do estudioso sobre como as várias espécies de animais de estimação se saem em um mundo em aquecimento e como ajudá-los.

Peixes Peixes Crédito: Ryutaro Tsukata