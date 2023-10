Gato "adota" filhote hospitalizado e momento viraliza; veja vídeo

No TikTok o registro do momento já conta com mais de 561 mil curtidas

Os internautas compararam o abraço do gato ao abraço que os humanos dão em seus respectivos filhos quando estão doentes. Em pouco tempo, o vídeo viralizou na internet sendo compartilhado por diversos perfis nas redes sociais e já conta com milhões de acessos.

O pequeno felino sofreu um acidente e aparece recebendo medicação intravenosa na pata. No vídeo, o gato mais velho, batizado de Rico, deita ao redor do filhote em uma cadeira enquanto o lambe e abraça.

A clínica agradeceu o carinho da web e comemorou a repercussão do que definiu como a “pequena história de amor da semana”.



Gato “adota” filhote hospitalizado: veja o vídeo



No Instagram o vídeo recebeu 193 mil curtidas. Já no TikTok o registro do momento já conta com mais 561 mil curtidas e 5 milhões de visualizações. Assista ao momento: