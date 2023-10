Cachorro ganha almofada igual a ele, reação repercute e objeto vira seu melhor 'aumigo'

Cachorro caramelo ganha almofada igual a ele e se assusta com a chegada de sua "cópia"; veja vídeo da reação do caramelo

No vídeo que viralizou, os tutores mostram que compraram uma almofada no formato e estampa de vira-lata "caramelo ”, semelhante ao Bambino. Ele primeiro analisa e até se sente ameaçado pelo objeto no começo.

Ter uma cópia sua estampada em uma almofada pode ser um pouco traumático para alguns bichinhos. No caso de Bambino, um vira-lata caramelo, sua reação ao ganhar um estofado semelhante a ele rendeu quase 12 milhões de visualizações no Tiktok .

Veja vídeo com a reação do cachorro caramelo







“A família cresceu”

O vídeo viral de Bambino com a almofada ainda conta com uma reviravolta no final: um filho. O estofado veio acompanhado de uma miniatura semelhante ao vira-lata “caramelinho” e se tornou o filhote de Bambino e de seu novo companheiro.

Nos comentários da publicação original, os internautas brincam com a percepção do cachorro sobre a situação. “A cara dele tá tipo ‘rapaz, tá certo isso?’”, brincou um seguidor. Outras pessoas comentaram que também acreditaram no começo do vídeo que se tratava de outro animal: “Até eu achei que a almofada era o cachorro!”.



Conheça os canais do O POVO no WhatsApp



O POVO apresenta seus cinco canais com notícias relacionadas à política cearense; aos acontecimentos do cotidiano; à cobertura esportivas; às pautas econômicas; e às novidades dos famosos e realities.

Confira e clique nos links abaixo para seguir: