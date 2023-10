Cachorros resgatados de maus-tratos ganham novo lar e tomam banho em tanque

Recentemente no TikTok , um pequeno agricultor viralizou pela rede social ao compartilhar um grupo de cães caramelos se refrescando em um tanque de água. Enquanto muitos enfrentam o estresse do calor, os pets parecem estar se divertindo ao máximo.

Muitos de seus cães foram resgatados em condições precárias, como o caso de uma ninhada abandonada dentro de um saco de lixo à beira da estrada.

Apesar de chegarem à propriedade de Elierson em estado debilitado, os cuidados que recebem transformam suas vidas em questão de dias. Os animais recuperam sua vitalidade e alegria graças ao carinho e à comida fornecidos por Lesso.

A gratidão demonstrada pelos cães é notável. No TikTok, é possível ver como correm na direção de Lesso com rabos abanando, demonstrando o afeto que têm com ele. Abaixo, confira o vídeo.

Confira o TikTok dos cachorros caramelos se divertindo na piscina