Quem ganhará o Prêmio Nobel da Paz em um mundo atormentado por crises?

Em um mundo assolado por crises, entre a guerra na Ucrânia, os golpes de Estado na África e as tensões geopolíticas, o Prêmio Nobel da Paz é anunciado como a grande incógnita deste ano.

O tão esperado prêmio da paz, ponto-chave da temporada do Nobel, será anunciado na sexta-feira (6) em Oslo, mas poucas vezes a situação no planeta tornou as previsões tão difíceis.

"A triste realidade é que não há muitos avanços na paz mundial em 2023", afirmou Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri).