Neymar no Al-Hilal: o que o craque pode comprar com o novo salário?

O que fazer com tanto dinheiro? Crédito: AFP

O astro do futebol brasileiro, Neymar Jr, é a nova estrela da Liga Saudita. A transferência do jogador, passando do Paris Saint-Germain para o Al-Hilal, time arábe, chocou o mundo no início desta semana. Entre cobranças menores e fortunas muito maiores, craques do futebol de todo o mundo tiveram assentos privilegiados na janela de transferências para o campeonato árabe. Após a última Copa do Mundo Masculina ser realizada no Qatar, país localizado na península arábica, a Ásia Continental se voltou avidamente para o futebol como nunca antes. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Neymar no Al-Hilal: entenda o contrato do astro do futebol

Diante da contratação mais cara do futebol saudita, Neymar vai movimentar um grande montante entre seus dois anos de contrato com o Al-Hilal. Apenas na transferência do PSG para o time atualmente comandado por Jorge Jesus, o atacante brasileiro custou R$ 100 milhões de euros (em reais, aproximadamente 543 milhões).

Segundo informações do “Blog do Rafael Reis“, do UOL, nesta quarta-feira, 16, existem alguns pontos-chave na negociação entre o atleta e o clube saudita, destacando a ausência de bônus por produtividade ou postagens nas redes sociais, como divulgado anteriormente. Neymar no Al-Hilal: valor fixo impressionante

Neymar vai ganhar o montante fixo de 320 milhões de euros, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, nos 24 meses em que vai defender a camisa do Al Hilal, o que o coloca em terceiro lugar no ranking de jogadores com o maior salário do mundo. Essa quantia não inclui bônus por desempenho em campo ou promoção nas redes sociais, algo incomum no cenário do futebol de elite, estabelecido na Europa. Neymar no Al-Hilal: transferência histórica e estreia

Para garantir a liberação de Neymar, o Paris Saint-Germain receberá 100 milhões de euros (R$ 543 milhões), a mais cara transferência na história do clube francês, além de representar o maior investimento já feito pelo futebol saudita em um único jogador. Segundo informações da imprensa francesa, o Al Hilal pretende que Neymar faça sua estreia no próximo sábado, 19, no Campeonato Saudita.

Neymar no Al-Hilal: duração do contrato e ausência de cláusulas extras

Inicialmente, o contrato do Neymar tem validade de dois anos. No entanto, há a possibilidade de extensão por mais uma temporada até a Copa do Mundo de 2026. Notavelmente, o acordo não contempla cláusulas de produtividade, diferenciando-se da maioria dos contratos de jogadores de elite na Europa.

Neymar no Al-Hilal: remuneração abrangente

A compreensão entre as partes é que a remuneração de Neymar não se limita ao salário, mas também abrange todos os benefícios que ele poderia receber, como luvas, prêmios por desempenho e exploração de sua imagem. Neymar no Al-Hilal: o que o craque pode comprar com o novo salário? Caso nós, meros mortais, quiséssemos alcançar o montante do novo contrato do Neymar, com o atual salário mínimo atual com o valor de R$ 1.320 por mês, precisaríamos trabalhar por, pelo menos, 1.287.878 meses. São 107.323 anos de trabalho para ter o mesmo faturamento do craque após essa transferência para a Arábia Saudita. Entretanto, o “menino Ney” vai precisar trabalhar por apenas 24 meses para receber seus R$ 1,7 bilhão. São cerca de R$ 70,8 milhões por mês ou R$ 2,3 milhões diários. Para ajudar a estrela do futebol brasileiro com a difícil tarefa de saber o que fazer com tantos cifrões na conta bancária, O POVO separou uma lista com o que o montante pode bancar. Confira abaixo: