Com salário bilionário, Neymar é anunciado no Al-Hilal, da Arábia Saudita; veja vídeo

No Al-Hilal, Neymar terá como companheiros os brasileiros Malcom e Michael. O coreano Jang Hyun-soo, o senegalês Kalidou Koulibaly, o português Rubén Neves, o sérvio Milinkovic-Savic e o camaronês Moussa Marega são os outros estrangeiros do elenco árabe.

Para contratar Neymar em definitivo, o Al-Hilal desembolsou 100 milhões de euros (cerca de R$ 545 milhões) ao Paris Saint-Germain, clube que detinha os direitos do brasileiro até 2027.

O Al-Hilal oficializou nesta terça-feira, 15, a contratação do atacante Neymar Júnior . O brasileiro, de 31 anos, terá vínculo de duas temporadas, até 2025, com salário de US$ 320 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão), podendo chegar a US$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) em bônus e acordos comerciais.

A chegada de Neymar Júnior à Arábia Saudita aumenta o número de brasileiros que disputarão o Campeonato Árabe 2023–2024.

No clube de Riade, será treinado por Jorge Jesus, ex-Flamengo, Benfica e Fenerbahçe.

Neymar será o 30° brasileiro na disputa do Campeonato Árabe 2023–2024; veja atletas

O atacante, de 31 anos, chega para ser o 30° atleta brasileiro a atuar na Saudi Pro League 2023–2024. Dos 18 participantes do Campeonato Árabe, apenas Al-Riyadh, Damac FC e Abha Club não possuem jogadores nascidos no Brasil no elenco.

A lista contempla atletas consagrados no cenário nacional e europeu, como o lateral-esquerdo Alex Telles, o volante Fabinho e os atacantes Roberto Firmino, Malcom e Michael, e jogadores brasileiros que fizeram carreira no exterior, sem conseguir ter sucesso no futebol local, como o goleiro Victor Braga, o zagueiro Iago Santos e o meio-campista Lucas Souza.