Neymar será o 30° brasileiro na disputa do Campeonato Árabe 2023–2024; veja atletas

O futebol da Arábia Saudita ganhou mais um brasileiro com a contratação de Neymar Júnior pelo Al-Hilal. O atacante, de 31 anos, chega para ser o 30° atleta brasileiro a atuar na Saudi Pro League 2023–2024. Dos 18 participantes do Campeonato Árabe, apenas Al-Riyadh, Damac FC e Abha Club não possuem jogadores nascidos no Brasil no elenco.

A lista contempla atletas consagrados no cenário nacional e europeu, como o lateral-esquerdo Alex Telles, o volante Fabinho e os atacantes Roberto Firmino, Malcom e Michael, e jogadores brasileiros que fizeram carreira no exterior, sem conseguir ter sucesso no futebol local, como o goleiro Victor Braga, o zagueiro Iago Santos e o meio-campista Lucas Souza.

O Al-Ittihad, atual campeão do Campeonato Árabe, é a equipe com mais brasileiros no elenco, somando quatro: Marcelo Grohe (goleiro), Fabinho (volante), Igor Coronado (meio-campista) e Romarinho (atacante). O time de Jeddah é seguido por Al-Hilal e Al-Hazem, time do meio-campista Vina, ex-Ceará, com três jogadores do Brasil no plantel.