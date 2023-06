Neymar Jr. revela nome da filha com Bruna Biancardi; saiba qual é

Neymar Jr. e Bruna Biancardi revelaram qual é o nome da primeira filha do casal. Com chá de revelação ocorrido no último sábado, 24, no Rio de Janeiro, o jogador de futebol da Seleção Brasileira e a influenciadora compartilharam o nome que escolheram para a criança.

Batizada de Mavie, a mãe da filha do Neymar divulgou em seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira, 26, o significado do nome escolhido: “Minha vida”.

Segundo a publicação de Bruna, o nome da filha do casal é uma abreviação da união de duas palavras francesas: “Mavie: ma (minha) e vie (vida)”.

Traição de Neymar: relembre o caso

Desde que Neymar assumiu que traiu a namorada, Bruna não se pronunciou, mas ameaçou processar um jornalista que afirmou que a influenciadora tinha um acordo em que o atleta podia traí-la dentro do relacionamento.

Durante o chá de revelação, a influenciadora apareceu de mãos dadas com o jogador. O casal também esteve junto na 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, realizado na última quinta-feira, 22, em São Paulo.

De acordo com o jornal Extra, o jogador foi orientado a assumir a traição para não prejudicar o evento, que arrecadou R$ 9 milhões.



