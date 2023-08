Neymar no Al-Hilal: conheça o novo time do brasileiro

A assinatura de um contrato de dois anos permitirá o acesso a um valor total de 320 milhões de euros (1,7 bilhão de reais) ao ex-PSG, segundo informações do Ge. É o quarto clube na carreira de Neymar — Santos, Barcelona e PSG entram na lista.

Neymar será o 30° brasileiro na disputa do Campeonato Árabe 2023–2024; VEJA atletas

Neymar no Al-Hilal: entenda história do clube saudita

O clube de futebol masculino, sediado em Riade, capital da Arábia Saudita, possui algumas alcunhas entre os seus torcedores — Al-Zaeem (O Patrão) e The Blue Waves (Ondas Azuis).

Criado em 1957, o Al-Hilal teve o seu nome concedido pelo rei Saud bin Abdulaziz Al Saud por decreto real. De acordo com o portal oficial do time, a equipe se tornou o primeiro clube saudita a receber um nome da realeza.

Entre as competições nacionais, o clube alcançou 18 títulos no Campeonato Saudita — com a última temporada em 2022 — e 13 pela Copa da Coroa do Príncipe. No âmbito internacional, o Al-Hilal alcançou quatro títulos na Liga dos Campeões da AFC.

Neymar no Al-Hilal: quantos brasileiros já passaram pelo clube?

A contratação de Neymar mantém a história de jogadores do Brasil ao lado da equipe saudita, que já apresentou 11 atletas de origem brasileira em campo. O primeiro, também considerado um dos melhores da seleção, foi Rivellino.