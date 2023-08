Neymar: onde assistir aos jogos do Al Hilal na Liga Saudita

A transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr no início do ano colocou o campeonato árabe no mapa do futebol. Na semana passada, o burburinho intensificou com o anúncio de que o PIF (Fundo de Investimento Público) do país gerenciaria quatro times na Saudi Pro League.

Além de Neymar e CR7 do futebol, o campeonato recebe outras estrelas como o atacante ex-Real Madrid Karim Benzema e o volante ex-Chelsea N´golo Kanté no time Al-Ittihad, e o atacante ex-Bayern de Munique Sadio Mané, que se junta ao Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.

Liga Saudita: onde assistir aos jogos de Neymar



O campeonato conta com 34 rodadas, que vão ocorrer entre 11 de agosto e 27 de maio do ano que vem. O principal torneio da Arábia Saudita é conhecido por reunir estrelas mundiais.

Além disso, a Band fechou um acordo com a agência IMG, responsável por negociar os direitos do torneio ao redor do planeta, e exibirá as partidas na TV aberta e na TV fechada, pelo canal BandSports.

Os jogos transmitidos na TV aberta serão sempre aos sábados, às 15h (de Brasília). O restante dos jogos do pacote serão exibidos na TV fechada.

O BandSports está presente em pacotes de diferentes TVs por assinatura, como Claro/NET (canal 575), Vivo TV (575), Oi Fibra (168) e Sky (610).

Neymar: onde assistir aos jogos online e grátis



Para quem não tem acesso aos pacotes da TV Fechada, resta a opção de acompanhar o campeonato por meio de transmissões online.