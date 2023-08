Dia de Sobrecarga da Terra: qual o significado da data?

O Dia da Sobrecarga da Terra foi no dia 2 de agosto, que indica a data que o ser humano já esgotou o limite de recursos da natureza no ano Crédito: PEXELS/Marek Piwnicki

O Dia da Sobrecarga da Terra indica a data em que os recursos naturais usufruídos pela humanidade ultrapassam a capacidade da natureza de renovar ou gerar novos elementos naturais. Neste ano de 2023, o dia que o planeta ficou no “vermelho” foi 2 de agosto, nessa quarta-feira. Para descobrir a exata data do esgotamento dos recursos, é feito um cálculo, que consiste na relação da pegada ecológica das atividades humanas com a quantidade de recursos que o planeta tem a capacidade de oferecer de forma sustentável no período de um ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 5 hábitos para melhorar o consumo consciente e ajudar o planeta; CONFIRA

Os dados e os cálculos são disponibilizados pela Global Footprint Network (GFN), organização internacional, desde meados dos anos 2000. O que se tem observado é que o dia vem aparecendo cada vez mais cedo: o primeiro cálculo foi de 1º de outubro de 2000, e o último 2 de agosto de 2023. Para atender o consumo dos seres humanos atualmente, seria necessário 1.7 planeta terra. O dia do esgotamento natural da terra está vindo cada vez mais cedo no decorrer dos anos Crédito: GFN/Divulgação

Dia da Sobrecarga da Terra: consumo do Brasil Se o mundo tivesse o consumo de recursos similares ao do Brasil, o dia da sobrecarga terrestre seria 12 de agosto, data próxima do esgotamento mundial, e seria necessário 1.6 planeta para sustentar as demandas humanas. O brasileiro está gastando quase 50% a mais dos recursos biológicos que a natureza tem para oferecer. Moda sustentável: França dará desconto para conserto de roupas; ENTENDA