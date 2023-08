Motorista de app responde jovem que queria 'ir para casa chorar' e conversa viraliza

Mensagens trocadas no aplicativo foram compartilhadas pelo passageiro em uma rede social. O diálogo, que aconteceu no último domingo, tem mais de 95 mil curtidas nas redes

João conta que o motorista foi compreensivo e o deixou confortável para conversar. "Foi demais, não esperava essa reação", admite. "De início, o motorista ficou em silêncio. Ele parecia querer respeitar meu momento. Mas, depois, eu falei que estava me sentindo mal e ele me deu palavras de encorajamento."

Nos comentários da publicação, pessoas elogiaram a atitude do motorista e relataram vivências semelhantes.

"Algo parecido aconteceu comigo no carnaval. Entrei chorando no Uber, e, no final da corrida, ele me falou as palavras mais humanas e sensíveis que eu poderia ter ouvido", escreveu uma internauta.