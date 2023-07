Trigêmeas separadas no nascimento se conheceram aos 11 anos; entenda

No programa estadunidense The Today Show, as irmãs Kendall Scavo, Julianne Scavo e Rikki Jump contaram uma história impressionante: apesar de serem trigêmeas, elas não cresceram juntas — e só se encontraram pela primeira vez aos 11 anos.

Segundo as irmãs, sua mãe biológica, Kathleen, descobriu que estava grávida de três bebês em 1991. Financeiramente, ela e seu marido Lee não estavam preparados para criar trigêmeos e, portanto, decidiram colocar duas das filhas para adoção.

Kendall, Julianne e Rikki se viram pela primeira vez aos 11 anos. No Instagram, compartilham memórias da época Crédito: Reprodução/Instagram

Kathleen e Lee deixaram o hospital com Rikki, enquanto Kendall e Julianne foram adotadas por Ken e Tina Scavo. O casal demorou oito anos para revelar a verdade para suas filhas adotivas — e contou tudo em uma noite de Natal.

"Acho que eles sempre tiveram aquele medo inerente de que gostaríamos de ver nossa mãe biológica e sentiríamos uma atração biológica, mas esse nunca foi o caso", explicou Kendall. Ao descobrir que tinham uma terceira irmã, Kendall e Julianne começaram a se corresponder com Rikki.

As trigêmeas Kendall, Julianne e Rikki publicaram no Instagram em comemoração por seu aniversário, em 6 de julho último Crédito: Reprodução/Instagram

Trigêmeas separadas ao nascer se reencontram

Anos depois, as trigêmeas se encontraram pela primeira vez. Rikki e Julianne, que são gêmeas idênticas, tiveram um grande choque. "Foi como se olhar no espelho", lembraram.

Apesar do encontro tardio, as gêmeas dizem sentir que sempre se conheceram, e que a reunião foi como uma "peça de quebra-cabeça se encaixando". Mesmo afastadas, as meninas sempre tiveram jeitos muito similares, e até os mesmos gestos.

Hoje, Kendall, Julianne e Rikki são inseparáveis e moram a poucos minutos uma da outra em Austin, no Texas. Elas também apresentam um podcast, chamado "Luke, Who Is Your Father?", sobre a história da família.