Tubarões podem estar viciados em cocaína nos EUA? Entenda

Pesquisa realizada por cientistas nos Estados Unidos divulgou que tubarões estariam consumindo e ficando viciados em cocaína na costa da Flórida. A droga estaria sendo jogada em pacotes por traficantes da região com o objetivo de contrabandear a substância.

A Guarda Costeira norte-americana apreendeu mais de 6,4 toneladas da substância no Mar do Caribe e no Oceano Atlântico, com o valor estimado de U$ 186 milhões.

Tubarões viciados? Cientistas fazem testes com os animais

O biólogo marinho Tom “The Blowfish” Hird e a cientista ambiental da Universidade da Flórida, Tracy Fanara, realizaram uma série de experimentos para entender o que está acontecendo com os tubarões. Esses testes serão exibidos no documentário “Cocaine Sharks” (Tubarões cocaína), lançado pela Discovery Channel.

“A história mais profunda aqui é a maneira como os produtos químicos, farmacêuticos e drogas ilícitas estão entrando em nossas vias navegáveis – entrando em nossos oceanos – e que efeito eles poderiam ter nesses delicados ecossistemas oceânicos”, compartilhou Hird à revista Live Science.

Os estudiosos foram até a Flórida Key e mergulharam para analisar o comportamento dos tubarões. Os peixes apresentaram uma conduta anormal, como a espécie do tubarão-martelo, que geralmente apresenta receio com a presença humana, mas nadou em direção à equipe de maneira irregular.

Primeiro teste

Hird e Fanara fizeram, primeiramente, um teste com embalagens semelhantes aos fardos de cocaína e ofereceram aos animais, que nadaram diretamente para os pacotes e os morderam.

Segundo teste

Já em um segundo experimento, eles fizeram uma bola de isca com pó de peixe altamente concentrado, o que desencadearia um pico de dopamina parecida com a dose de cocaína, e os tubarões manifestaram um comportamento perturbado.

Terceiro teste

No último teste, a equipe joga fardos falsos de cocaína de um avião, e várias espécies de tubarão demonstram interesse e se aproximam.

Tubarões viciados? Veja conclusão



Tom Hird disse, no entanto, que os experimentos não são o suficiente para afirmar que os animais estão fazendo uso da droga, e que gostaria de fazer testes mais detalhados, como amostra de sangue dos animais.

“A outra coisa que podemos encontrar é, na verdade, esse longo fluxo, [esse] gotejamento de produtos farmacêuticos: cafeína, lidocaína, cocaína, anfetaminas, antidepressivos, controle de natalidade – esse longo e lento deslocamento deles das cidades para o [oceano] está … começando a atingir esses animais” completou Hird.

