Gêmeas idênticas se casam com gêmeos idênticos e têm filhos gêmeos quaternários

Duas irmãs gêmeas se casaram com irmãos gêmeos idênticos e tiveram filhos com pouquíssima diferença de tempo; saiba mais

Já ouviu falar em gêmeos quaternários? É o resultado de quando duas pessoas são irmãs e primas ao mesmo tempo. Esse é o caso de Jett e Jax, que são primos e possuem o mesmo DNA porque suas mães e tias são gêmeas e seus pais e tios também.

Os meninos, que moram em Virgínia, nos Estados Unidos, são filhos das irmãs Briana e Brittany Deane, de 25 anos. Briana casou com Jeremy, e Brittany casou com Josh, que também são gêmeos idênticos. Além disso, elas engravidaram com uma diferença mínima de tempo, o que resultou em duas crianças gêmeas quaternárias.

Brittany deu à luz seu filho Jett em janeiro de 2022, enquanto sua irmã Briana deu à luz Jax em abril do mesmo ano. As duas crianças são tecnicamente primos e biologicamente irmãos, pois têm o mesmo DNA ainda que haja diferença de idade de três meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com as próprias gêmeas, em entrevista ao New York Post, as famílias de Briana e Brittany são duas entre as 300 famílias quaternárias que existem no mundo.

Confira fotos da família:

Os gêmeos se conheceram em um festival de gêmeos

De acordo com a NBC News, as irmãs Brittany e Briana conheceram os irmãos Josh e Jeremy em um festival para gêmeos em 2017. Os dois casais ficaram noivos seis meses depois do encontro.

Por meio do perfil @salyerstwins no Instagram, os dois casais compartilham suas “vidas gêmeas” com filhos gêmeos quaternários com mais de 236 mil seguidores.

Tags