Como náufrago e cachorro foram salvos após dois meses à deriva

Após dois meses à deriva, náufrago australiano é resgatado junto de sua cadela por um grupo mexicano de pescadores de atum na noite dessa segunda-feira, 17.

Sobrevivendo à base de peixe cru e água da chuva, Timothy Shaddock e a cachorrinha Bella tinham partido de La Paz, na península mexicana de Baixa Califórnia, para realizar uma viagem de 6.000 km até a Polinésia Francesa.

No entanto, a viagem acabou por ser mais tripulada do que Tim imaginava quando seu barco foi atingido por uma tempestade.

"Agradeço, estou vivo. Eu só quero ir com calma", disse Shaddock à imprensa após pisar em terra firme, salvo pela companhia de pesca Grupomar. "O que dizer ao capitão e à empresa que salvaram minha vida? Sou muito grato".

Shaddock e Bella saíram do noroeste do México em abril. O navegador estava decidido a fazer uma viagem de 6 mil quilômetros até a Polinésia Francesa.

A embarcação, batizada como Aloha Toa, enfrentou uma forte tempestade ao cruzar o Pacífico Leste. O temporal causou danos sérios ao catamarã, o que acabou deixando Tim e sua cadela à deriva.

Grupomar, que vende atum enlatado sob a marca Tuny, disse em comunicado que o australiano "estava a mais de 2.200 quilômetros de terra firme" quando foi encontrado.

O fundador e presidente da companhia, Antonio Suárez, agradeceu à tripulação do navio por ter resgatado o navegador australiano. "A vida é muito bonita e fomos responsáveis por salvar a vida de um ser humano e da cadelinha que o acompanhava", disse Suárez aos jornalistas.

Quando foi resgatado, o australiano estava magro, mas parecia saudável. E manteve sempre o bom humor.

"Passei por uma provação muito difícil no mar", disse Shaddock ao 9News, acrescentando: "Estou só preciso de descanso e de boa comida, porque estive sozinho no mar durante muito tempo. Fora isso, estou muito bem de saúde".



“Bella meio que me encontrou no México” Tim Shaddock comentou. “Ela é o espírito do país e não me deixou ir embora. Tentei encontrar um lar para ela três vezes e ela continuou me seguindo até a água. Ela é muito mais corajosa do que eu, com certeza”.

A cachorra, que não saiu de perto do barco de Tim até ele finalmente iniciar a viagem, foi a companheira do navegador sob a tempestade. Durante os dias de incerteza, Shaddock disse que encontrou forças dentro de si mesmo para não desistir.

Pescadores mexicanos que resgataram o australiano e a cachorra no mar mostram o animal Crédito: AFP

"A fadiga é a parte mais difícil. Você está sempre consertando alguma coisa e eu tentava encontrar a alegria dentro de mim. Encontrei-me sozinho no mar", afirmou.

Sobre a cadela, Tim disse: "Ela é um animal incrível, estou grato por ela estar viva, é muito mais corajosa do que eu", detalhou. A cadela permaneceu a bordo do barco de pesca, segundo um repórter da AFP.