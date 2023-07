Rato toma banho? Por que roedor aparece em vídeo 'tomando banho' de chuva

O registro mostra o roedor ao lado de um bueiro como se estivesse se esfregando e tomando um banho com a água da chuva; entenda

O vídeo de um ratinho “tomando banho de chuva” está repercutindo nas redes sociais nos últimos dias. No Twitter, o vídeo publicado no dia 22 de junho já conta com mais de 190 mil curtidas.

LEIA MAIS | Esquilo simula própria morte ao perceber chegada de humanos; entenda por quê

O registro mostra o roedor ao lado de um bueiro como se estivesse se esfregando e tomando um banho com a água da chuva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por que o rato aparece 'tomando banho' de chuva?

Em entrevista ao O POVO, o biólogo de 27 anos Bruno Guilhon explica que os movimentos do ratinho se assemelham seu processo de limpeza, quando deseja tirar alguma substância estranha do corpo.

LEIA MAIS | Gato se finge de morto para não brincar com cachorro e viraliza nas redes sociais

O biólogo explica que o banho do roedor não necessariamente precisa ser feito com chuva ou qualquer outra água, mas também pode ser feito com a própria saliva, esfregando pelo, focinho e bigode.



Bruno levanta a possibilidade de que o roedor esteja se sentindo incomodado com a chuva e tirando o excesso de água do seu corpo.

Outro rato já viralizou 'tomando banho'

Alguns internautas relataram semelhança dos movimentos do rato com o de outro roedor “tomando banho”. Este último viralizou ainda em 2018 e se tratava de uma pacarana.

Na época, internautas apontaram que o roedor estava esfregando sabão em seu corpo enquanto se limpava. Contudo, segundo a revista Encontro, o animal estava tentando retirar o produto de si.