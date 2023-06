O nascimento de um filho é sempre um momento especial na vida dos pais. No caso de Marjorie Lino, 35, ela foi surpreendida pela gravidez de quadrigêmeos. A mãe deu à luz a quatro bebês na última terça-feira, 13, durante parto natural realizado em Fortaleza.

Marjorie e o marido, Elenilson Lima, 31, já tinham a filha mais velha, Ana Marjorie, 3, e passaram a ter mais quatro integrantes na família: Ana Mariah, Ana Mariana, Miguel e Davi.

O parto foi realizado de forma natural na maternidade Eugênia Pinheiro, do grupo Hapvida NotreDame Intermédica, e mobilizou mais de 15 profissionais de diferentes áreas.

“Estou na rede desde 2012, e essa foi a primeira vez que vi o nascimento de quadrigêmeos. Era perceptível que toda a equipe estava com brilho nos olhos e muito concentrada para dar a assistência necessária para essa família”, conta Gabriela Vasconcelos, coordenadora de enfermagem da UTI Neonatal, em nota.

Mulher dá à luz a quadrigêmeos em Fortaleza: "Uma grande surpresa"

A gravidez foi detectada durante o exame de um mioma feito por Marjorie. A suspeita inicial era de trigêmeos, com possibilidade de um quarteto, confirmada na segunda ultrassonografia.

“Durante o exame, uma médica chamou outra e depois outra… Eu já estava ficando preocupada, e foi quando me chamaram de ‘mãezinha’”, relatou a gerente de loja, em nota da Hapvida.

Quem também ficou muito surpreso foi o pai das crianças, que só soube da notícia dois dias depois, após Marjorie digerir a situação e conseguir contar.

“Ele desmaiou. Eu entendi a reação, porque [eu] quase caía dura, é um choque mesmo, mas depois foi processando tudo, e começamos a fazer os planos”, explica.

Mulher dá luz a quadrigêmeos em Fortaleza: mais bebês, mais cuidados

Devido à complexidade do caso, a gestação foi de alto risco para a mamãe e os bebês. Ao longo de todo o pré-natal, a família foi acompanhada por especialistas em medicina fetal.

Desde a chegada ao hospital, Marjorie passou por uma série de procedimentos como ultrassonografia, cardiotocografia e ausculta fetal, tudo para acompanhar a saúde dos pequenos.

O momento do parto também exigiu um esforço redobrado da equipe médica, com profissionais da UTI neonatal e do centro cirúrgico do hospital.

Apesar de toda a delicadeza da situação, Elenilson comemora os cuidados que a esposa e os filhos receberam.

“Eu faço questão de participar de tudo, participei do parto da nossa primeira filha, que foi aqui também, e agora dos quadrigêmeos. A assistência tem sido excelente, com todos os profissionais bem qualificados”, afirma o pai.