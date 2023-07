6 dicas para conquistar uma pele de Barbie

O filme ‘Barbie’ estreou nas telas do cinema no dia 20 de julho e, com base na trama, uma nova questão tem gerado reflexão: as diferentes faces da beleza. Isso porque o longa surpreendeu os telespectadores ao fugir dos estereótipos e mostrar como a beleza pode ser: plural.

Abrançando a diversidade e fugindo dos padrões tipicamente associados a boneca, a trama reforça que as pessoas não precisam ter uma certa aparência para ser uma Barbie (ou Ken), basta ser a sua melhor versão.

Um exemplo perfeito para ilustrar isso é a famosa “pele de boneca”. Se antes, o ideal era ter uma pele lisa e sem manchas; hoje, ter poros e imperfeições é perfeitamente aceitável, desde que você se sinta bem e o tecido cutâneo esteja saudável.

Confira, a seguir, 6 dicas para conquistar a sua pele de Barbie e mantê-la saudável e bonita!

1. Melhore o seu estilo de vida

A pele bonita é o reflexo externo das boas escolhas que priorizem a saúde fisiológica e mental do organismo. E a principal medida para conquistá-la é por meio de mudanças do estilo de vida. “Bons hábitos de vida são pilares essenciais para uma pele saudável e bonita. Então, adote uma alimentação balanceada, pratique exercícios físicos regularmente, tenha noites de sono de boa qualidade e evite maus hábitos, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o tabagismo”, aconselha a dermatologista Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

2. Consuma alimentos ricos em nutrientes

Não existe pele saudável sem fornecimento de nutrientes. Para isso, é fundamental manter uma dieta equilibrada, variada e natural, rica em alimentos com funcionalidades. “Cuidado com os ultraprocessados, frituras de imersão e excesso de açúcares, e introduza mais vegetais e alimentos in natura na dieta”, diz a nutróloga Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

3. Estabeleça uma rotina de cuidados

A rotina skincare é outro pilar essencial para conquistar uma pele saudável. E não é preciso muito. Uma rotina diária com apenas três passos é suficiente para te conceder uma pele de Barbie. “A pele responde bem a um tratamento direcionado, e não a um volume muito grande de produtos aleatórios aplicados sem orientação”, afirma a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Então, utilize diariamente um sabonete de limpeza e um hidratante específicos para o seu tipo de pele, além de um filtro solar com FPS 30, no mínimo, que deve ser aplicado de manhã e reaplicado ao longo do dia. “O protetor solar deve ser aplicado em áreas expostas cerca de 30 minutos antes da exposição e ser reaplicado a cada 3 horas”, ensina a médica.

“Hoje, existem milhares de opções de protetores para todos os tipos de pele. O ideal é escolher um protetor compatível com o seu tipo de pele: protetor em gel ou gel creme oil free para peles oleosas, protetor em creme para peles mais secas, e protetor fluido para peles normais”, recomenda.